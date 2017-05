Hond op geheime locatie na mishandeling door baasje

De politie heeft dinsdagavond in Hoorn een 27-jarige man uit Zwaag aangehouden wegens mishandeling van zijn hond op De Huesmolen. De politie nam de hond in beslag.

Geschopt en meegetrokken

Omstreeks 22.15 uur kreeg de politie melding dat een man zijn hond aan het schoppen was. De man was vervolgens op een fiets gestapt en had het dier achter zich aan meegetrokken.

Hond ondergebracht op geheime locatie

De politie trof de man in de directe omgeving. De man rook sterk naar drank en er was geen goed contact met hem te krijgen. De politie nam de man mee naar het politiebureau voor verhoor. De hond werd in beslag genomen en later in overleg met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ondergebracht in een asiel op een geheime locatie.