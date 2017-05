Hoe online en offline reclame elkaar versterken

Hoewel de online verkoop steeds meer toeneemt, wil dat niet zeggen dat winkels ophouden te blijven bestaan. Uit onderzoek blijkt dat mensen verwachten dat offline en online verkoop in evenwicht blijven. Als ondernemer betekent dit dat je wellicht je marketingcampagne moet aanpassen. Online en offline reclame kunnen elkaar optimaal versterken. Dit is belangrijk met het oog op de toekomst. Hoe pak je dit aan?

Adverteer in lokale dagbladen en zet social media in

Wil jij als ondernemer je positie verstevigen ten opzichte van je concurrenten? Adverteer dan niet alleen in lokale dagbladen, maar betrek ook social media kanalen bij je advertenties. Probeer de offline en online advertenties zo op elkaar af te stemmen dat er één geheel ontstaat.

Investeer in zichtbaarheid

Als ondernemer is het belangrijk om zichtbaar te zijn voor je doelgroep. Daarom is niet alleen een goede website relevant, lokaal is het eveneens belangrijk om je positie veilig te stellen. Investeer in online vindbaarheid en online advertising. Dit kan je zelf oppakken, besef wel dat dit een zeer uitgebreid vak meer ontzettend veel mogelijkheden en aspecten. Hiervoor zou je uiteraard ook een gespecialiseerd bureau voor in kunnen huren. Daag mensen online uit om langs te komen in je winkel of adverteer met behulp van banners. Eveneens zijn er ondernemingen hierin gespecialiseerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Reclameland.

Verstuur een nieuwsbrief

Marketing wordt pas echt interessant als je bereid bent te investeren in een duurzame relatie met je doelgroep. Het schrijven en versturen van een digitale nieuwsbrief kan daarbij helpen. Het is een uitstekende manier om offline en online reclame te versterken. Schrijf in je nieuwsbrief over je winkel, nodig klanten uit om bij je langs te komen en informeer over de wekelijkse aanbiedingen.

Wil jij als ondernemer het beste uit je onderneming naar boven halen? Ga met bovenstaande tips aan de slag en zie met eigen ogen hoe je omzet stijgt.