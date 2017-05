Reddingsbrigade waarschuwt voor koud zwemwater

'We attenderen mensen op de lage temperatuur van het water, het water heeft nog niet de aangename zomerse waarde en dat geeft kans op onderkoeling en kramp. Door die verschijnselen kunnen mensen snel in de problemen komen in het water', aldus de Reddingsbrigade.

Kramp en onderkoeling

De Reddingsbrigade is blij met het mooie weer, en men moet daar ook vooral van genieten. Jaarlijks moet de Reddingsbrigade echter nog vaak in actie komen om mensen met kramp en onderkoeling te helpen. Met onderstaande tips hoopt de Reddingsbrigade ongelukken te voorkomen en mensen veilig van het water te laten genieten.

Wetsuits en goed insmeren

Geadviseerd wordt om alleen het water in te gaan op plaatsen waar de Reddingsbrigade toezicht houdt. Op veel plaatsen zijn de reddingsbrigades al actief dit weekend, maar nog niet overal. Watersporters wordt geadviseerd beschermende wetsuits te dragen wat de kans op onderkoeling verkleint. Ook adviseert de Reddingsbrigade zonaanbidders om zich goed in te smeren. De voorjaarszon kan snel tot verbranding leiden.

Negen tips:

1.Ga alleen het water in op plaatsen waar de Reddingsbrigade toezicht houdt. 2.Bedenk of je fit genoeg bent om (nu al) te zwemmen of te watersporten.

3.Blijf niet te lang in het water; de kans op onderkoeling of kramp neemt dan toe.

4.Ga niet helemaal onder water; via je hoofd verlies je het snelste lichaamswarmte.

5.Draag een wetsuit tijdens het watersporten.

6.Ga niet alleen zwemmen. Zelfs de beste zwemmer kan in problemen raken, bijvoorbeeld door kramp.

7.Kan je niet zwemmen? Ga dan maximaal tot je knieën het water in.

8. Informeer bij de Reddingsbrigade naar de lokale omstandigheden in en rond het water en volg aanwijzingen op, bijvoorbeeld bij gescheiden zones voor zwemmers en watersporters.

9. Smeer je goed in om verbranding door de felle voorjaarszon te voorkomen.