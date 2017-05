Nieuwe akte levenloos geboren kind

'Hiervoor in de plaats komt een akte met als opschrift: Akte van geboorte (levenloos)', zo meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie woensdag volgens een besluit van minister Blok (Veiligheid en Justitie) dat woensdag in het Staatsblad is gepubliceerd.

Sterke wens ouders

Het voornemen daartoe is eerder in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd. De wijziging komt tegemoet aan een sterk gevoelde wens van ouders van een levenloos geboren kind.

Gebleken is dat zij grote moeite hebben met de huidige akte levenloos geboren kind, omdat de aanduiding «levenloos geboren» miskent dat hun kind feitelijk heeft bestaan, althans dat het tijdens de zwangerschap heeft geleefd. Het kabinet heeft hier, zoals bij verschillende gelegenheden is aangegeven, alle begrip voor. Het gepubliceerde besluit is daar het resultaat van.

Het besluit loopt niet vooruit op eventuele opname in de basisregistratie personen. Dat maakt deel uit van een apart traject.