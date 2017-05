Dodelijke spoorovergang Harlingen gaat definitief dicht

Boer Sijtsma en president-directeur Pier Eringa van ProRail hebben woensdagmiddag hun handtekening gezet onder een akkoord voor het opheffen van de particuliere overweg en het aanleggen van een nieuwe weg in Harlingen. 'Een snel bereikt resultaat!', aldus ProRail.

Gelukt

De overweg kwam dit voorjaar in het nieuws vanwege een tweetal ongelukken, waarop partijen met elkaar constructief verder in gesprek zijn gegaan voor het nog sneller oplossen van deze situatie. Eringa: ‘Het is gelukt! Geweldig hoe we met deze boer samen konden werken, dank daarvoor. Wij gaan hier een overweg opruimen en dat doen we graag, want daarmee is de veiligheid zeer gediend.’

Waar een wil is…

De overweg wordt opgeheven zodra de alternatieve ontsluitingsweg gereed is. Dat zal naar verwachting nog deze zomer zijn. Het bereikte akkoord betekent dat partijen het eens zijn over de kosten. ProRail betaalt de aanleg van de weg en een noodzakelijke brug.

De grondeigenaar zal de aannemer en de aanleg aansturen. Verder zal de grondeigenaar de weg in beheer nemen. Alle betrokken partijen zijn blij dat dit akkoord zo snel is bereikt en dat er een veilige situatie rond de boerderij en het spoor gecreëerd kan worden. Hier blijkt wel, met een variant op het bekende spreekwoord: waar een wil is is geen overweg.

Vertrouwen

Een klein begin van de weg is alvast gerealiseerd in de winterse periode toen de koeien nog op stal stonden. Nu dat alvast klaar is kan de boer ondanks de bouw zijn bedrijfsvoering normaal blijven uitvoeren en wordt het vee – dat nu wel buiten bivakkeert – niet gehinderd door de werkzaamheden. Het is een illustratie van hoe deze grondeigenaar en ProRail met vertrouwen onderling afspraken en regelingen konden treffen.

Feiten

De overweg die opgeheven wordt ligt aan De Oude Trekweg in Harlingen en geeft toegang tot het erf van een boerderij en is beveiligd met lampen, andreaskruisen en waarschuwingshekken, maar niet met bomen en/of bellen. Type: WILO (Waarschuwingsinstallatie Landelijke Overweg). Het betreft een particuliere overweg. De enkelsporige baan loopt van Harlingen naar Leeuwarden. Arriva is de vervoerder op deze regionale lijn. 9 februari 2017 aanrijding met licht gewonde en ernstige blikschade. 27 maart 2017 aanrijding met dodelijke afloop voor een vader en zijn zoontje. 24 mei 2017 akkoord bereikt voor opheffen van de overweg en aanleg nieuwe weg. Ontsluitingsweg in totaal ong. 1000 meter / 3 meter breed en een pad naar een nabij gelegen boerderij voor fietsers. De ontsluitingsweg zal niet openbaar worden.

Overwegen

Pier Eringa: 'het is de missie van ProRail het aantal overwegen terug te dringen, te beginnen met de meest onveilige, maar het liefst willen we helemaal geen overwegen meer. De veiligste overweg is namelijk een opgeheven overweg'.

'Onbewaakte overwegen zijn niet meer van deze tijd, die zijn als eerste aan de beurt. Een overweg opheffen of beter beveiligen is niet eenvoudig en kan ProRail nooit eenzijdig besluiten. Medewerking van partijen is hierin cruciaal', aldus Eringa.