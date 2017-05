Celstraf en tbs voor in hoofd steken arts met stiletto

'De vrouw heeft zich schuldig gemaakt aan een poging tot moord op een kinderarts van een consultatiebureau in Zoetermeer. Volgens de vrouw is bij haar zoon autisme ontstaan omdat de kinderarts hem heeft gevaccineerd', aldus de rechtbank.

Diverse bedreigingen

De vrouw heeft gedurende ruim een jaar onder meer diverse bedreigingen geuit aan het adres van het consultatiebureau waar de kinderarts werkte. Op 29 augustus 2016 wist de vrouw het beveiligde consultatiebureau binnen te komen. Ze is naar de werkkamer van de kinderarts gerend en heeft direct met een stiletto op het hoofd van de kinderarts ingestoken. Toegesnelde collega’s wisten de vrouw te overmeesteren en hebben de kinderarts eerste hulp verleend.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Bij het opleggen van de straf heeft de rechtbank er rekening mee gehouden dat de psychiater en de psychologen die de vrouw hebben onderzocht van mening zijn dat de vrouw verminderd toerekeningsvatbaar is.

Schadevergoeding

De vrouw moet aan de kinderarts een schadevergoeding van ruim 8000 euro betalen. Zij heeft dusdanig letsel opgelopen dat zij haar beroep op dit moment niet kan uitoefenen. Het is onzeker of zij daartoe in de toekomst nog in staat zal blijken te zijn.