Onderzoeksteam dood Nicky Verstappen krijgt tientallen tips binnen

Persverklaring

In een gezamenlijke persverklaring van het OM Limburg en de politie werd dinsdag 23 mei publiek en media geïnformeerd over de ontwikkelingen in het lopende onderzoek. De massale aandacht voor het persmoment via de (sociale) media, het landelijke televisieprogramma Opsporing Verzocht en ook via

de speciale themapagina op de website www.politie.nl/onderzoeknickyverstappen zorgde ervoor dat de tips binnen kwamen.

Meer informatie

Via het onderstaande tipformulier kan informatie aan het onderzoeksteam worden verstrekt. Uiteraard is ook het landelijke informatienummer 0900 - 88 44 beschikbaar om zaken te delen met het onderzoeksteam. Mensen die niet onder hun eigen naam willen verklaren, kunnen ook contact zoeken met M. (het vroegere Meld Misdaad Anoniem) op nummer 0800-7000.

1998

In de nacht van zondag 9 op maandag 10 augustus 1998 verdween de 11-jarige Nicky Verstappen vanaf het zomerkamp op de Brunssummerheide waar hij met 36 andere kinderen uit zijn woonplaats Heibloem (en omgeving) verbleef. De volgende avond werd zijn lichaam aangetroffen in een bosperceel op ca. 1200 meter afstand van het kamp.