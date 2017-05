Tientallen tips in onderzoek Nicky Verstappen

In een gezamenlijke persverklaring van het OM Limburg en de politie werd dinsdag 23 mei publiek en media geïnformeerd over de ontwikkelingen in het lopende onderzoek. Er is een dna-profiel bekend die momenteel door de bestaande datatbank wordt gehaald. Ook in het buitenland zal het dna vergeleken worden.

Verwantschapsonderzoek

Wanneer er geen dna-macht is zal er een verwantschapsonderzoek worden gehouden. Hiervoor zullen 15.000 Limburgse mannen worden opgeroepen om hier aan mee te werken.