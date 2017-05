Holland Casino doet eindbod voor vijfjarige cao

De afgelopen weken zijn er door de vakbonden acties gevoerd. Sinds zondagavond waren partijen weer intensief met elkaar in gesprek maar dat heeft helaas nog niet tot een akkoord geleid.

Bestuursvoorzitter Erwin van Lambaart: “Onze medewerkers willen zekerheid voor de toekomst, ook na de eventuele privatisering. Die zekerheid hebben wij met dit eindbod willen bieden. Wij hebben ons tot het uiterste ingespannen om een brug te slaan. Daarbij zijn we niet doof geweest voor de acties van de afgelopen tijd, en evenmin voor de signalen die we vanuit de organisatie hebben gekregen. Wij hebben stevige concessies gedaan. Wij gunnen alle medewerkers rust, zekerheid en meer loon in een langlopende cao.”

Het eindbod omvat onder meer een loonparagraaf, waarin het volgende wordt voorgesteld:

· 2016: 3,5 % eenmalig

· 2017: 1,75% structureel

· 2018: 2,0% structureel

· 2019 en 2020: gegarandeerd dezelfde structurele cao-verhoging als het gemiddelde van Nederland

De seniorendagenregeling blijft gehandhaafd, met hetzelfde aantal vrije dagen. Hij gaat, zoals die in 1993 bedoeld was, 12 jaar voor de pensioenleeftijd in.

Van Lambaart: “Het bestuur hoopt oprecht dat onze medewerkers dit bod kunnen waarderen en dat we met de bonden alsnog tot een akkoord kunnen komen, zodat ook onze gasten geen last meer zullen ondervinden van eventuele acties en we eensgezind de toekomst in kunnen gaan.”