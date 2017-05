Vorig jaar 23 Amber Alerts uitgestuurd, 22 kinderen gevonden

'Voor 23 verdwenen kinderen die het afgelopen jaar in direct gevaar verkeerden, stuurde Amber Alert op verzoek van de Nationale Politie een Vermist Kind Alert uit. Van hen werden 22 kinderen ongedeerd teruggevonden, 21 binnen een maand tijd. De gemiddelde leeftijd van deze kinderen is elf jaar. 61 procent zijn meisjes, 39 procent jongens', aldus Amber Alert.

'Mooi resultaat'

Amber Alert-oprichter Frank Hoen noemt die cijfers een mooi resultaat. 'Jaarlijks zijn er in Nederland ongeveer twintigduizend kindervermissingen. Een heel klein deel belandt in gevaarlijke tot levensgevaarlijke situaties. Die kinderverdwijningen vergen een alert dat de bevolking snel en massaal op de uitkijk zet. Onze aanpak blijft onveranderd succesvol.'

Acuut levensgevaar

Bij een Vermist Kind Alert heeft de politie direct gevaar voor het verdwenen kind geconstateerd. Amber Alert zet dan onmiddellijk delen van het alarmsysteem in: de opsporingsberichten verschijnen in de regio waar het kind verdween. Bij een Amber Alert is een vermist kind in acuut levensgevaar en wordt meteen alarm geslagen met opsporingsberichten in heel Nederland.

Internationale opvolging

Zowel een Vermist Kind Alert als een Amber Alert kan tevens internationale opvolging krijgen. Zo kwam er in januari 2016 een Vermist Kind Alert voor een veertienjarige tiener uit Maastricht. Omdat er aanwijzingen waren dat de jongen fietsend de grens was overgegaan, is ook in het buitenland aandacht voor zijn vermissing gevraagd. Dat had effect. De knul werd in de Franse stad Bordeaux herkend door politieagenten. Kort erop konden de Limburgse ouders hun zoon weer in de armen sluiten.

Van de 23 Vermist Kind Alerts schaalde de politie één zaak op naar een Amber Alert met internationale reikwijdte. Het slachtoffertje, de toen tweejarige Insiya, was met grof geweld vanuit Amsterdam ontvoerd. Omdat de politie later die dag eveneens vreesde voor het leven en welzijn van de peuter, volgde op het Vermist Kind Alert een Amber Alert. Onderzoek wijst uit dat bijna elf miljoen Nederlanders dit opsporingsbericht onder ogen kregen.

Ontvoering Insiya

Ook in Duitsland werd alarm geslagen over de ontvoering van Insiya. Het Amber Alert was onder meer te zien op schermen in alle Duitse luchthavens en treinstations. De kidnap is nog steeds in het nieuws. Insiya verblijft vrijwel zeker bij haar vader in India. Het ministerie van Buitenlandse Zaken probeert het kindje terug te halen naar ons land.

Stichting Amber Alert houdt tevens de Europese cijfers bij. Schattingen over het aantal kindervermissingen in heel Europa variëren van een kwart miljoen tot liefst een miljoen kinderen per jaar. Het overgrote deel keert ongedeerd terug naar huis. Ook hier is rap ingrijpen cruciaal voor een klein aantal dat in levensgevaarlijke situaties is beland.

Amber Alert Europe

Via Amber Alert Europe werden in 2016 voor 33 kinderen 29 Amber Alerts verspreid. Dit gebeurde in vijf landen: Nederland, Frankrijk, Tsjechië, Griekenland en Cyprus. 83 procent van de kinderen was binnen 24 uur terecht. 64 procent zijn meisjes, 36 procent jongens. De gemiddelde leeftijd is tien jaar.

Op de online-platforms van Amber Alert Europe stonden vorig jaar 3536 kindervermissingen. 73 procent van deze kinderen werd binnen een maand teruggevonden. 55 procent zijn meisjes, 45 procent jongens. De gemiddelde leeftijd is vijftien jaar.

Dag van het vermiste kind

Donderdag 25 mei is de internationale dag voor het vermiste kind. Op deze dag wordt wereldwijd stilgestaan bij vermiste en ontvoerde kinderen.