Straat Vlaardingen blank door breuk waterleiding

Woensdagavond is er aan de Van der Werffstraat in Vlaardingen een breuk ontstaan in de waterleiding. De brandweer werd ter plaatse gestuurd en wisten een deel van de leiding dicht te draaien. Inmiddels waren van een aantal omliggende straten het laagste gedeelte onder gelopen.