Onderzoek naar aangetroffen wapens

In overleg met de Explosieven OpruimingsDienst Defensie (EODD) is besloten om op morgen de goederen nader te onderzoeken. Het perceel is afgezet en er is politiebewaking aanwezig. Er is geen sprake van directe gevaarzetting voor de omgeving.



Morgen zullen medewerkers van de politie en de Explosieven OpruimingsDienst Defensie (EODD) hun werkzaamheden hervatten. Het pand zal hiervoor allereerst op zorgvuldige wijze van boven tot beneden worden doorzocht. De experts maken een selectie tussen objecten die in strijd zijn met de wetgeving van de wet wapens en munitie. De eventuele objecten die in strijd zijn met de wetgeving worden vervolgens fotografisch vastgelegd, geanalyseerd en vervolgens afgevoerd door de EODD.