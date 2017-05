Zweefvliegtuig gecrasht in bossen Gelderse Malden

Aan boord waren twee personen, een raakte slechts lichtgewond, zo meldt de politie. Het toestel was met twee ervaren vliegers opgestegen vanwege het dauwtrappen. Dauwtrappen is in Nederland een traditie door reeds voor het ochtendgloren op te staan om vervolgens (in groepsverband) een wandeling door de natuur te maken. In dit geval vliegen. Op het vroege tijdstip hangt er vaak nog dauw boven de velden.

Het toestel raakte bij het neerkomen bomen en liep onherstelbare schade op. De twee inzittenden waren een instructeur en een instructeur in opleiding. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.