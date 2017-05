Buschauffeur in Voorthuizen loopt klap op

Gisterenmiddag even na twaalf uur stapte er een man aan de Hoofdstraat in de bus die met de chauffeur de discussie aanging over zijn kaartje. De man beledigde daarna de chauffeur en ging in de bus zitten. Omdat de beledigingen aanhielden vroeg de chauffeur om op te houden. Daarop kwam de man weer naar voren en gaf de chauffeur een klap tegen zijn hoofd.

De buschauffeur alarmeerde meteen de politie. Ook de ambulance werd oproepen, de chauffeur kon ter plaatse behandeld worden. Agenten zijn op zoek gegaan naar de verdachte, die inmiddels weg was gelopen. Dankzij aanwijzingen van getuigen kon de verdachte iets verderop worden aangehouden. Het gaat om een 29-jarige man uit Voorthuizen. Hij is aangehouden op verdenking van mishandeling.