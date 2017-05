Ongeval met heftruck in Steenbergen wordt man (47) fataal

Het is ongeveer 20.34 uur als de meldkamer door collega’s van het slachtoffer gebeld wordt. Zij vertellen dat deze ernstig gewond is geraakt tijdens werkzaamheden. Onmiddellijk is hulpverlening opgeroepen om naar het bedrijventerrein te gaan, waaronder een traumaheli. De man is echter zo zwaar gewond dat reanimatie niet meer helpt en hij ter plekke is overleden.

Nazorg

Een schouwarts heeft het slachtoffer onderzocht en de doodsoorzaak vastgesteld. Daarna zijn agenten naar de familie gereden om daar te vertellen wat er gebeurd is. Een familieagent zal de nabestaanden de komende tijd bijstaan. Aan de collega’s die het ongeval hebben zien gebeuren is slachtofferhulp aangeboden. De arbeidsinspectie doet onderzoek hoe dit ongeval heeft kunnen gebeuren.