Het is zomers tot wel 28°C

Veel mensen zijn vrij en dat is genieten want het is zomers. Vandaag lopen de temperaturen in de middag op tot wel 25°C in het zuiden. Van wind is bijna geen spraken.

Gedurende de nacht naar vrijdag is het op veel plaatsen onbewolkt. Alleen het noord(oost)en maakt kans op wolkenvelden. De minimumtemperatuur ligt tussen de 10°C in het noorden en 15°C in het zuiden van het land. Er staat maar weinig wind.

Vrijdag overdag is het opnieuw zonnig, de eventueel nog aanwezige bewolking in het noordoosten verdwijnt in de ochtend. In het binnenland wordt het warm met middagtemperaturen die rond 26°C uitkomen. In het noordelijk kustgebied blijven de temperaturen steken op 21°C. De wind is overwegend noordoostelijk en zwak tot matig van kracht.

Het weekend wordt eveneens mooi met temperaturen op de zaterdag die kunnen oplopen tot wel 28°C.

Waarschuwing voor zonkracht

Voor Hemelvaartsdag en de dagen erna verwacht het KNMI een hogedrukgebied met veel zon en zonkracht 7. En dat is vrij veel voor Nederland.

Zonkracht 7 komt in Nederland hooguit maar op 10 dagen per jaar voor. Zonkracht 8 treedt maar eens in de twee jaar op, en alleen in de maanden juni en juli. Voor een sterkere zonkracht moeten we zuidelijker gaan. Zonkracht 9 of 10 is in de zomer in Zuid-Frankrijk heel normaal. Dus het is wel goed insmeren en het liefst de schaduw in wanneer de zon op zijn felst is.