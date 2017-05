Onderzoek naar paardenmiddel NL-Alert tijdens Europa league-finale Amsterdam

Het paardenmiddel NL-Alert dat gisterenavond werd ingezet om de stroom feestvierder naar de hoofdstad te stoppen, is niet goed gevallen.

Veel mensen klaagde over de stroom berichten die de politie via NL-Alert verspreidde. In het bericht riep de politie op om niet meer naar Amsterdam te komen.

NL-Alert wordt, zo valt op de site van de overheid te lezen, ingezet bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand, een terroristische aanslag, of noodweer. Tweemaal per jaar zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit. Als je het controlebericht ontvangt, weet je zeker dat jouw mobiel juist is ingesteld voor NL-Alert.

De politie maakte later op de avond excuses via Twitter: „NL Alert verzonden juist om overcrowding en dus gevaarlijke situaties te voorkomen. Helaas technische storing waardoor 6x verzonden.”

De politie blijft wel achter haar beslissing staan omdat de situatie langzaam kritiek werd gezien de grote hoeveelheden mensen die op de feestelijkheden rond de Europa league-finale Ajax-Manchester United af kwamen.