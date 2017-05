Eigenaar raakt dure auto’s kwijt aan afpakteam

Woensdagochtend zijn in de ‘s Gravenstraat in Clinge twee exclusieve BMW ’s in beslag genomen door het integrale afpakteam. Deze zijn weggehaald bij de woning en op het erf van een verdachte.

Deze inbeslagneming maakt onderdeel uit van een hoger beroep dat de Staat heeft aangespannen in een grootschalige hennepkweekzaak uit 2009. In het Nederlandse recht is zo’n conservatoir beslag een middel om (een deel) van het criminele vermogen van een verdachte veilig te stellen voordat de rechter een uitspraak heeft gedaan over de juistheid van die vordering. Hiermee wordt een extra zekerheid ingebouwd dat de verdachte na zijn veroordeling de opgelegde vordering aan de Staat voldoet.