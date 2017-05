Stomdronken automobilist (29) zwaargewond na botsing boom

In het Zeeuwse Stavenisse is woensdagavond een 29-jarige man uit de gemeente Tholen zwaargewond geraakt nadat hij met zijn bestelbusje op de Rijkebuurtweg uit de bocht is gevlogen en vervolgens tegen een boom tot stilstand kwam. Dit heeft de politie donderdag bekendgemaakt.

Bekneld

Opgeroepen agenten troffen het slachtoffer bekneld aan in zijn voertuig. De brandweer moest er aan te pas komen om hem uit zijn benarde positie te halen. Vervolgens is hij overgedragen aan het ambulancepersoneel en de arts van de traumaheli. Na de eerste hulpverlening is de man met de ambulance naar het ziekenhuis in Bergen op Zoom gebracht.

Erg dronken

Omdat de bestuurder vermoedelijk veel te veel gedronken heeft zijn de agenten mee gegaan naar het ziekenhuis om hem daar een bloedtest te laten ondergaan. Dat is uiteindelijk niet meer gelukt omdat de man direct allerlei onderzoeken moest ondergaan. Zijn auto is total loss en moest worden weggesleept door een bergingsbedrijf.