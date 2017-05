Politie: Versturen NL-Alert was nodig

Omstreeks 19.00 uur verstuurde de politie een NL-Alert met de oproep om niet meer naar Amsterdam te komen omdat de binnenstad overvol was. Politiewoordvoerder Leo Dortland zegt: ‘''Als we het bericht niet hadden verstuurd en al die mensen waren naar Amsterdam gekomen, hadden we op tenminste vier locaties een overcrowding gekregen.’

Dat mensen de melding meerdere keren binnen hadden gekregen lag volgens Dortland aan een technische storing. Hierna is op twitter is hierna direct excuses aangeboden. ‘Op de een of andere manier is er iets gebeurd in het systeem waardoor we een enorm verspreidingsgebied hebben gekregen. Het is niet zo dat iemand elf keer op een knop heeft gedrukt.