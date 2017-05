Motorrijder gewond na botsing met auto in Boxtel

Op de Baandervrouwenlaan in Boxtel is donderdagmiddag een motorrijder gewond geraakt na een botsing met een auto.

Na de botsing maakte de motorrijder een schuiver, raakte vervolgens een paaltje en kwam uiteindelijk tegen een bus tot stilstand. De auto liep slechts lichte schade op, de motor raakte zwaar beschadigd. Ook het geparkeerde busje liep de nodige schade op.

Het slachtoffer is overgebracht naar een ziekenhuis. Over de ernst van de opgelopen verwondingen is nog niets bekend.

Buurtbewoners die gealarmeed waren door de harde klap, kwamen kijken.