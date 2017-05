Jongen (8) komt in in de Nieuwe Maas terecht en raakt zwaargewond

Aan de Schaardijk op de grens van Rotterdam en Capelle aan den IJssel is donderdagmiddag een 8-jarige jongen in de Nieuwe Maas terechtgekomen.

Dat gebeurde voor restaurant Zalmhuis. Een omstander zegt op radio Rijnmond dat hij de vader van het kind om hulp hoorde roepen. Verder vertelt aan de lokale omroep:"'Ik was er als eerste bij. Hij riep alleen maar: 'help, help, mijn zoon, mijn zoon'. Ik kon wel in het water springen, maar ik wist niet waar hij was.''

de hulpdiensten, politie, brandweer en traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse. De Zeehavenpolitie en andere schepen in de buurt hielpen ook mee met zoeken en na een tijdje werd de jongen in het water gevonden. Nadat de jongen uit het water was gehaald, is hij door de hulpdiensten gereanimeerd. Daarna is de jongen onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis vervoerd. Zijn toestand is kritiek.