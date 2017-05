Tiener (14) in camouflagepak en met nepwapens zet Zaandam op zijn kop

De jongen had meerdere wapens bij zich. Een bezorgde buurtbewoner alarmeerde direct de politie en die rukte massaal uit. Uit voorzorg met extra veiligheidsvesten. De politie zegt tegen RTV Noord-Holland: 'Toen we bij het Letterhout kwamen, zag de man ons en liep weg. Hierop hebben wij onze vuurwapens op de man gericht. Collega's besloten niet te schieten, omdat hij net op tijd het bevel om te blijven staan opvolgd.'

De tiener werd onder schot gehouden en moest langzaam in het gras gaan liggen. Vervolgens is hij aangehouden en geboeid. De wapens die hij bij zich had, bleken nepwapens te zijn. Ze zijn in beslag genomen. De buurtbewoners is er geschrokken en zegt tegen de lokake omroep: 'Het is het gesprek van de dag in de buurtwhatsapp.'

De politie waarschuwt op Facebook nog: 'Op straat lopen met speelgoedwapens is, zeker in deze tijd, een ongelooflijk stomme actie. Wij nemen geen enkel risico. Deze jongeman heeft enorm veel geluk gehad.'