Aangetroffen vuurwapens in pand Koningsbosch in beslag genomen

In samenwerking met de Explosieven OpruimingsDienst Defensie (EODD) heeft de politie donderdag onderzoek gedaan in een pand aan de Spaanshuisken in Koningsbosch.

Dit nadat hier woensdag een verzameling wapens en munitie werden aangetroffen. Het perceel is daarop afgesloten en heeft afgelopen nacht onder bewaking gestaan van de politie.

Het pand is vandaag op zorgvuldige wijze van boven tot beneden doorzocht. Er zijn hierbij vijfentwintig vuurwapens van diverse types en munitie in beslag genomen die in strijd zijn met de Wet Wapens en Munitie. Deze goederen zijn door de EODD op deskundige wijze afgevoerd en worden later vernietigd. Het perceel is in de loop van de middag vrijgegeven. De bewoner is aangehouden. De politie heeft de zaak in onderzoek.