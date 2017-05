Motorrijder overleden na ongeval in Weert

Een 29-jarige man uit Weert is donderdag overleden nadat hij ongeval had met zijn motor op de Ringbaan Noord.

Rond 15.30 uur kregen de hulpdiensten melding van de eenzijdige aanrijding waarbij de motorrijder in aanrijding kwam met een lantaarnpaal. De hulp van een traumahelikopter met medisch personeel is ingeroepen. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij later als gevolg van zijn verwondingen is komen te overlijden. De politie heeft een (technisch) onderzoek ingesteld naar de toedracht van het ongeval.