Man aangehouden door uitgaanspubliek na bedreiging met mes

Nadat hij het café uit was gezet liep hij naar zijn fiets en pakte een groot mes met een lemmet van zo’n dertig centimeter uit de fietstas. Daarmee liep hij dreigend terug naar de kroeg. Hij werd door meerdere mensen met behulp van een fiets en een barkruk onder controle gebracht en daarna overgedragen aan de politie. Het mes is in beslag genomen en de verdachte is ingesloten voor verhoor.