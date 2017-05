Gele rook na explosie container op bedrijventerrein Schiedam

Op de Fokkerstraat in Schiedam heeft vrijdagmiddag een explosie plaatsgevonden in een container op een bedrijventerrein. Na de explosie ontstond brand en kwam er veel gele rook vrij.

Middelbrand

De brandweer schaalde op naar Middelbrand. Ook het grote schuimblusvoertuig van de brandweer Hoogvliet, een tankautospuit uit Vlaardingen, de Adviseur Gevaarlijke Stoffen van de DCMR en een meetploeg van de brandweer Schiedam zijn gealarmeerd.

Politiehelikopter

De politiehelikopter heeft boven de locatie gevlogen en heeft de situatie vanuit de lucht in beeld. Na ongeveer twee uur was de brand onder controle. Hoe de explosie en de brand zijn ontstaan is niet bekend.