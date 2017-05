Binnenkort een 'politiester' in je achteruitkijkspiegel

Voor zover nu bekend, stapt de politie binnenkort in een Mercedes Benz en laten ze het andere Duitse automerk Volkswagen varen.

Maar zo ver is het nog niet zegt een woordvoerster van de Nationale Politie, tegenover diverse media. Mercedes moet voordat ze hun bestelling aan de politie mogen leveren, eerst een 'proof of concept' auto geven met een complete inrichting van een politieauto zoals de huidige nu heeft. Uit deze testen moet blijken of Mercedes een blijvertje wordt voor de komende jaren.

Volgens De Telegraaf zijn bij de Duitse autofabrikant 2300 auto's van de B-Klasse en 600 Vito-bussen besteld. De politiewoordvoerster kan die aantallen niet bevestigen. Ook kan ze niet zeggen welk bedrag met de vervanging van het wagenpark gemoeid is of wanneer de gunning definitief wordt.