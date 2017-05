VVD wil uitbreiding zwembadpas voor de hele stad

Als het aan de VVD in Amsterdam ligt, komt er geen persoon meer in een Amsterdams zwembad als deze geen zwempas meer heeft.

“Geen pasje? Dan kom je het zwembad niet meer in.” Deze pas is persoonsgebonden, zodat raddraaiers gemakkelijk toegang tot het zwembad kan worden ontzegd. Hierdoor is een stuk makkelijker om overlastgevers te weren, zegt het personeel.

Fractievoorzitter VVD Zuid Ronnie Eisenmann: “Hoewel de zwembadpas zeer doeltreffend is blijkt helaas dat de handhaving niet waterdicht is, omdat kwaadwillende overlastgevers over de omheining kunnen komen, bijvoorbeeld vanwege bouwwerkzaamheden.” Ook bleek het mogelijk voor twee jongeren om zonder pas binnen te komen. De VVD zal daarom vragen stellen over de omheining en het handhaven van het beleid bij de kassa.

Woordvoerder sport Cees Eenhoorn: “Omdat de pas succesvol is, wil de VVD dat de pas in alle Amsterdamse zwembaden wordt ingevoerd. Zo kunnen de onruststokers niet meer uitwijken naar een nabij gelegen zwembad. Ook wordt daarmee het gebruik van de pas gangbaarder, waardoor er ook minder handelingen nodig zijn aan de kassa.”