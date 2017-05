Op meer plaatsen code oranje voor vrees op brand in droge natuurgebieden

Het is zomers, er staat een lekker briesje en de meeste mensen genieten van een paar dagen vrij. De vooruitzichten zijn overigens ook prima. Zaterdag overdag wordt het opnieuw zonnig en warm tot zeer warm. De middagtemperatuur bereikt op veel plaatsen een tropische 30°C.

Tegen de avond neemt in het zuidwesten de bewolking toe en zou daar een enkele (onweers)bui kunnen ontstaan. De zuidoostelijke wind is zwak tot matig en vlagerig van karakter. Zondag en ook de komende week verandert er maar weinig aan het mooie zwoele weertype, al wordt de kans op brand door de aanhoudende warmte wel steeds groter.

Kans op brand in natuur neemt met de dag toe

Nu de zon zo blijft branden, waarschuwt Brandweer Nederland niet zo maar meer een brandend peukje uit het autoraam te gooien. Veel bermen zijn droog waardoor er gemakkelijk een bergbrand kan ontstaan.

In de vrije natuur moeten mensen helemaal oppassen met vuur. Vooral in delen van Brabant, Gelderland, Utrecht maar ook het Westen van Nederland geldt inmiddels code oranje.

De kans is aanwezig dat een snel uitbreidende natuurbrand ontstaat. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Terreineigenaren en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert maar vragen ook uw medewerking om natuurbrand te voorkomen.