De Nederlandse politie werkt nauw samen met de Russische geheime dienst

Ondanks de politieke spanningen tussen het Westen en Rusland en het neerhalen van vlucht MH17FSB'ers komen de agenten sinds 2009 geregeld naar Nederland, waar ze ook met de Amerikaanse FBI om de tafel zitten. Het speerpunt is de bestrijding van internetcriminaliteit.

Volgens de krant leiden de ontmoetingen dan ook tot zorgen bij de AIVD en het ministerie van Buitenlandse Zaken. De FSB is zowel een politiedienst als een geheime dienst die spioneert.

De politie moet de AIVD van tevoren informeren als de Russen op bezoek komen en achteraf verslag uitbrengen, zo is afgesproken. Ook mogen sinds vlucht MH17 werd neergehaald de ontmoetingen niet meer plaatsvinden in Driebergen, waar het strafrechtelijk onderzoek naar de vliegramp loopt. Zo moet worden voorkomen dat FSB'ers te dicht in de buurt komen.