Zeer grote brand bij afvalverwerkingsbedrijf Varsseveld

Bij een afvalverwerkingsbedrijf in de Gelderse plaats Varsseveld heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een grote brand gewoed.

Het vuur is inmiddels onder controle maar veroorzaakt veel rook en stank. Volgens de brandweer is de lucht ook in Doetinchem te ruiken. Het vuur woedde in twee opslagplaatsen met afval bij het bedrijf Ter Horst Groep aan de Aaltenseweg. De brandweer trekt de smeulende massa uit elkaar om de onderste laag te kunnen blussen. Omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden vanwege de rook.