'Haaien vallen mensen aan om vrouwen'

Showbizzplatform TMZ vroeg Hamilton of hij misschien wist waarom er zoveel aanvallen van haaien plaatsvinden langs de Californische kustlijn.

Het antwoord is: ''de meest voorkomende reden dat een haai aanvalt is wanneer een vrouw ongesteld is. Daar denken we niet eens aan, maar dan komt er dikwijls wat bloed vrij in het water. Wie ze dan juist aanvallen, daar denken ze niet aan. " Dus u bent gewaarschuwd als u straks een frisse duik neemt op vakantie.