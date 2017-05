Groningen getroffen door zwaarste aardbeving sinds 2015

Groningen is zaterdagavond getroffen door een aardbeving. Het is voor het eerst in twee jaar dat de bewoners van de provincie worden opgeschrikt door een zware beving.

Volgens het KNMI vond de beving plaats rond 15.30 uur en had een kracht van 2,6. Het epicentrum lag volgens het KNMI in Slochteren. Ook in Schildwolde was de beving goed te voelen. De bewoners spreken over een 'korte maar heftige klap van zo'n vijf seconden'.