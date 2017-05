Jongen (14) overleden na ongeval met jetski bij Well

De politie is een onderzoek gestart na het overlijden van een 14-jarige jongen uit Helmond zaterdagmiddag 27 mei in de Maas bij Well (gemeente Maasdriel).

De hulpdiensten werden zaterdagmiddag 27 mei rond vijf uur gealarmeerd dat er een jongen werd vermist in het water. Direct is er met boten en een helikopter naar de jongen gezocht. Rond kwart over zes werd hij door duikers van de brandweer aangetroffen in het water. Hij is direct door de hulpdiensten gereanimeerd, maar dit mocht helaas niet meer baten. De jongen is ter plekke overleden.

Politieonderzoek

Volgens getuigen zou de jongen zijn overvaren door een waterscooter. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht van het overlijden en heeft één persoon aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident. De personalia van de verdachte zijn op dit moment nog niet bekend. Ook heeft de politie meerdere waterscooters in beslag genomen voor (sporen)onderzoek.