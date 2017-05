Na zonneschijn komt regen en onweer en hagel

Na het prachtige weer van de afgelopen dagen, waarbij het kwik op veel plaatsen zelfs tot ver boven de 30 graden is gerezen, gaat het weer zondag even wat afkoelen en kunnen we lokaal onweers- en regenbuien verwachten, zo laat het KNMI zondag weten.

Ongeveer 5 graden koeler op het strand

Dit betekent overigens niet dat de strandgangers vandaag hun portie zon niet krijgen maar de temperatuur aan de kust ligt gemiddeld ongeveer zo'n 5 graden lager in vergelijking met zaterdag.

Oosten en zuiden

Zondagochtend komen er vooral in het oosten en zuiden enkele onweersbuien voor, mogelijk met hagel. Elders is het meest droog met zonnige perioden. De zwakke tot matige wind komt uit het zuidwesten. Vanmiddag is er met name in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd.

Zuiden nog tropisch warm rond 30 graden

De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten, in het zuidoosten is de wind zwak en veranderlijk. Later draait de wind naar het westen. Op de meeste plaatsen wordt het minder warm dan gisteren, de middagtemperaturen liggen tussen de 20°C langs de kust en 26°C landinwaarts. In het zuidoosten echter kan het nog tropisch warm worden met maxima rond 30°C.

's Nachts onweersbui westen

In de nacht naar maandag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af en vooral in het westen is een (onweers)bui mogelijk. De minimumtemperatuur loopt uiteen van 12°C in het noorden tot 19°C in het zuidoosten van het land. De noordelijke wind is zwak tot matig, in het zuidoosten staat weinig wind.

Maandag opnieuw erg warm tussen de 29 en 33 graden

Maandag overdag krijgen we perioden met zon en in de middag is er een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt een warme tot zeer warme dag met landinwaarts middagtemperaturen tussen 29°C en 33°C.

Stranden iets koeler

Langs de stranden blijft de temperatuur achter met maxima tussen 20 en 25°C. De zwakke tot matige wind wordt oostelijk, in de loop van de dag draait de wind naar het westen en zorgt dan van het westen uit voor afkoeling, aldus het KNMI.