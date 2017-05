Bezopen 'schipper' bijna verzopen op Bierkade

Nat pak tijdens aanmeren

'Agenten waren aangesproken door omstanders die de agenten hadden gewezen op een bootje waarvan de bestuurder meer dan vermoedelijk onder invloed was. Tijdens het aanmeren viel de schipper in het water. De man wist op eigen kracht weer op de boot te klimmen en aan te meren. De man weigerde een blaastest.

Weigeren blaastest

Hierop is de man, die in verzet ging, aangehouden. Ook op het bureau heeft de man geweigerd te blazen. Ook hier was de man vervelend en ging de verdachte in verzet. Een officier van justitie zal zich buigen over de straf.