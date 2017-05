Nachtelijk ongeval Pernis kost vrouw (52) het leven, man (54) kritiek

In de nacht van zaterdag op zondag is bij een verkeersongeval op het Tankhoofd op het industriegebied van Pernis in Rotterdam een 52-jarige inzittende van een auto uit Woensdrecht om het leven gekomen.

Auto te water

'De 54-jarige bestuurder van de auto die te water raakte is in zorgwekkende toestand opgenomen in het ziekenhuis', zo meldt de politie zondag. De vrouw zat als bijrijdster in een auto bestuurd door de 54-jarige plaatsgenoot.

Zinken

Door nog onbekende oorzaak raakte het voertuig aan het einde van het Tankhoofd een betonnen afscheidingsblok en raakte daarop te water. Het voertuig zonk vrijwel onmiddelijk.

Vissers bellen 112

Dankzij enkele vissers die direct de hulpdiensten waarschuwden, konden al vrij snel beide inzittenden uit het gezonken voertuig worden geborgen. Ondanks reanimatiepogingen kwam de hulp voor de 52-jarige vrouw te laat. De man werd in zorgwekkende toestand opgenomen in een ziekenhuis. De politie stelt een onderzoek in naar de oorzaak van het ongeval.