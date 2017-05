Dode en drie gewonden bij ernstig ongeval A27 Noordeloos

Over de kop

Bij het ongeval raakte een personenauto, met in totaal vijf inzittenden, over de vangrail en sloeg over de kop. De hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter en een politiehelikopter kwamen ter plaatse. De gewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

Politieonderzoek

De politie is een groot technisch onderzoek gestart om de precieze oorzaak van het ongeval te achterhalen en in kaart te brengen. De weg was tot ongeveer 19.15 uur gesloten voor verkeer.