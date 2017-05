Meer werk in autobrance

Het aantal openstaande vacatures in de auto- en motorbranche is in het eerste kwartaal van 2017 met bijna de helft toegenomen naar 3 700.

Dit is het hoogste aantal sinds het derde kwartaal van 2008. Ook werd er in het eerste kwartaal ruim 8 procent meer omgezet dan een jaar eerder. De omzet steeg het sterkst in de personenautobranche en bij importeurs van nieuwe personenauto’s. Dit meldt het CBS in de Kwartaalmonitor auto- en motorbranche.

Vergeleken met het laatste kwartaal van 2016 nam het aantal openstaande vacatures in de auto- en motorbranche in het eerste kwartaal van dit jaar met 1 200 toe. Er ontstonden 5 duizend nieuwe vacatures, 2 duizend meer dan een kwartaal eerder. In dezelfde periode werden er 4 duizend vervuld. Dat zijn duizend vacatures meer dan het kwartaal ervoor.