Wandelaars Avond4-daagse mogelijk dag later van start om onweer

In het (noord)westen enkele stevige onweersbuien, later vandaag ook elders toenemende kans op onweer

In het westen en noordwesten komen enkele stevige onweersbuien voor, lokaal met windstoten (60-70 km/h) en kans op hagel en veel neerslag in korte tijd. De buien trekken halverwege de ochtend via de Wadden noordwaarts weg. Vanaf de middag en vooral vanavond neemt vanuit het zuiden de kans op enkele forse onweersbuien overal toe. Bij deze buien is kans op (zware) windstoten, hagel en veel regen. In de nacht naar dinsdag trekken de zwaarste buien langzaam naar het oosten weg.

Avondvierdaagse

De Koninklijke Wandel Bond Nederland geeft het advies maandag de eerste avond van de Avondvierdaagse af te gelasten vanwege de code geel. Dat heeft een woordvoerder van de KWBN laten weten.