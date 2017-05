Politie beëindigt strandfeesten Bloemendaal vanwege drukte

De politie heeft zondagavond in Bloemendaal enkele strandfeesten voortijdig moeten beëindigen omdat de veiligheid in het geding kwam vanwege de grote stroom bezoekers.

Eerder die avond liet de politie via Twitter al weten dat de strandtenten vol zaten, maar de bezoekers bleven komen. Uiteindelijk greep de politie in. Dat gebeurde in overleg met de strandtent eigenaren. De politie sommeerde bezoekers om weg te gaan. Niet iedereen gaf daar direct gehoor aan waardoor enkele aanhouden zijn verricht.