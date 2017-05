Moeder met kind op fiets komt om het leven in Breda bij ongeval

Op maandag 29 mei 2017 om 8.15 uur kwamen er verschillende telefoontjes binnen van een ernstige aanrijding op de Academiesingel. Er zou een aanrijding tussen een bakfiets en een vrachtauto zijn geweest. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen bleek dat de fietsster, een 37-jarige vrouw uit Breda, zodanig gewond was dat zij ter plaatse was overleden. In de bak van de fiets bleek haar kindje te zitten dat ongedeerd was.

Onderzoek

De brandweer heeft de plaats van de aanrijding met schermen afgezet. Ambulancepersoneel heeft zich over het kindje ontfermd. De politie heeft de chauffeur van de vrachtauto, een 61-jarige man uit Daarlerveen, aangehouden. De toedracht van de aanrijding wordt nog uitgebreid onderzocht. De weg is langere tijd afgesloten.