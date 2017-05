Hardleerse vrouw (22) opnieuw met drank op achter stuur haalt nat pak

In de nacht van zondag op maandag is een 22-jarige vrouw uit Langedijk met haar auto te water geraakt bij de Veertweg in Noord-Scharwoude.

Zelf uit auto gekomen

'Zij wist zelf uit de auto te komen en de meldkamer te alarmeren', zo meldt de politie maandag.

Opnieuw met drank op achter stuur

De politie heeft een blaastest afgenomen, waaruit bleek dat zij teveel had gedronken. Uit onderzoek bleek dat haar rijbewijs vorig jaar was ingevorderd nadat zij met te veel alcohol op achter het stuur had gezeten. De vrouw is aangehouden en heeft een rij-ontzegging gekregen.