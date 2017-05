Extreem explosief onder auto Martin Kok vergelijkbaar met 40 handgranaten

Het explosief dat op 2 juli 2016 langs de Amsteldijk in Amstelveen werd aangetroffen onder de auto van Martin Kok had een grote ravage kunnen aanrichten met mogelijk meerdere slachtoffers wanneer het was afgegaan. Dat stelt de Amsterdamse recherche na onderzoek.

De Amsterdamse recherche is nog altijd met een uitgebreid onderzoek bezig naar het explosief.

Omstanders zagen die avond rond 22.00 uur iets zitten onder een geparkeerde auto aan de Amsteldijk, waarna de politie werd gebeld. Het bleek om een auto te gaan waarmee Martin Kok naar het naastgelegen restaurant was gereden om te dineren. Het restaurant werd ontruimd en de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) heeft het explosief meegenomen en ontmanteld.

Betrokken auto in Nieuwegein in brand gestoken

Enkele uren nadat het explosief werd aangetroffen werd in Nieuwegein aan de Richterslaan een brandende zwarte Audi A4 aangetroffen. Er zaten geen kentekenplaten op de Audi. Onderzoek maakte duidelijk dat deze Audi eerder die avond op camerabeelden is vastgelegd aan de Amsteldijk. De recherche heeft in het onderzoek gebruik kunnen maken van duidelijke camerabeelden rond de plaats delict en van de betrokken Audi.

Explosief 40 keer krachtiger dan handgranaat

De recherche gaat er van uit dat het explosief geplaatst is met als doel Martin Kok te doden. Het explosief is vermoedelijk aan de Amsteldijk onder de auto geplaatst. Uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut is gebleken dat het een extreem krachtig explosief is, met maar liefst 40 keer de kracht van een handgranaat. Als dit explosief die avond was afgegaan dan was het zeer reëel dat er meerdere dodelijke slachtoffers en zwaargewonden waren gevallen. De ravage was enorm geweest en ook het naastgelegen restaurant was beschadigd geraakt. Om de impact van het explosief te tonen, heeft de politie in samenwerking met Defensie een explosief met dezelfde kracht onder een soortgelijke auto als die van Martin Kok tot ontploffing gebracht en vastgelegd op beeld.

Verdachten

Het onderzoeksteam zet alles op alles om de verdachten te achterhalen. Op maandag 29 mei is een 47-jarige man aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het incident, maar waarschijnlijk niet voor het plaatsen van het explosief. De recherche verwacht meer aanhoudingen te verrichten.

Martin Kok werd op 8 december geliquideerd in Laren. Het Amsterdamse onderzoeksteam onderzoekt of er mogelijk een verband is tussen zijn liquidatie en het geplaatste explosief.