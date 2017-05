Nederlands kind vindt anonieme spermadonor via commerciële dna-bank

Ondanks het feit dat de identiteit van een spermadonor geheim moet blijven is een Nederlands kind er voor het eerst in geslaagd via een commerciële dna-bank haar biologische vader te vinden.

Het gaat om de 32-jarige Emi Stikkelman die dit met behulp van een dna-bank in de Verenigde Staten voor elkaar kreeg. Dit schrijven de Volkskrant en het AD dinsdag.

Zaaddonors verliezen anonimiteit

Doordat miljoenen mensen zich wereldwijd in databases hebben geregistreerd, dreigen zaaddonoren met terugwerkende kracht hun beloofde anonimiteit te verliezen Tot 2004 mochten mannen in Nederland anoniem sperma doneren. Tot dat jaar zijn er waarschijnlijk zo'n 40.000 kinderen uit anoniem donorschap geboren. Hoeveel kinderen weten dat ze afstammen van een donor is niet bekend. Kinderen hebben het recht om hun afkomst te kennen en daarom is in 2004 een wet ingevoerd die het donorkinderen vanaf hun 16de jaar mogelijk maakt contact op te nemen met hun biologische vader. Familieonderzoeker Els Leijs in de Volkskrant over de groeiende mogelijkheid van dna-vergelijkingen 'De vroeger beloofde anonimiteit is in deze tijden niets meer waard.'

Moderne technieken

Vooral commerciële dna-banken in de VS maken gebruik van heel moderne technieken.Vorig jaar stuurde Emi Stikkelman buisjes wangslijm op naar drie dna-databanken, onder meer in de VS. Er bleek een match te zijn met een vrouw uit Australië, een achternicht van haar donorvader. Familieonderzoeker leijs hielp Stikkelman een stamboom te reconstrueren. n combinatie met enkele andere gegevens leidde die uiteindelijk na 17 jaar tevergeefs gezocht te hebben naar haar biologische vader.