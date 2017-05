Steun Eerste Kamer voor Oekraïneverdrag

'De fracties van de VVD, D66, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, SGP, OSF en 9 leden van het CDA stemden voor het wetsvoorstel. De fracties van de PVV, SP, 50PLUS, PvdD en 3 leden van het CDA stemden tegen het wetsvoorstel', aldus de Eerste Kamer.

Meerderheid stemde tegen in referendum

Het wetsvoorstel voor de goedkeuring van dit associatieakkoord is in 2015 door beide Kamers der Staten-Generaal aanvaard. In april 2016 werd een nationaal raadgevend referendum gehouden over het associatieakkoord, waarbij de meerderheid van de opgekomen kiezers tegen het associatieakkoord stemde.

Interpretatie

Het kabinet heeft vervolgens bewerkstelligd dat er in de Europese Raad door de regeringsleiders van de EU een uitspraak werd gedaan over de interpretatie van het associatieakkoord. Met die verklaring wil het kabinet tegemoet komen aan de negatieve uitslag van het raadgevend referendum.

Verklaring regeringsleiders

De Eerste Kamer heeft op 23 mei 2017 een plenair debat gehouden. Dit debat spitste zich toe op de vraag of de verklaring die de regeringsleiders in de Europese Raad hebben afgegeven voldoende tegemoet komt aan de uitslag van het raadgevend referendum.

Juridische houdbaarheid

Ook werden er in het debat vragen gesteld over de juridische houdbaarheid van dit politieke besluit. Verder kwam aan de orde wat de gevolgen zouden zijn van de verwerping van het associatieakkoord voor Oekraïne en haar verhouding met de EU en Rusland