Ruim 75 tips binnengekomen onderzoek Nicky Verstappen

In de afgelopen week zijn er meer dan vijfenzeventig tips en reacties binnen gekomen in het onderzoek Nicky Verstappen. 'Het onderzoeksteam wil graag benadrukken dat ze enorm blij zijn met de massale reacties vanuit het publiek', zo meldt de politie dinsdagavond.

Rechercheurs begonnen

De zaak leeft niet alleen bij de familie en het onderzoeksteam, ook het publiek laat op deze wijze zien dat ook zij willen helpen bij het oplossen. In de afgelopen dagen zijn rechercheurs begonnen met het onderzoeken van de binnengekomen tientallen reacties. Bij bruikbare tips zal er daarnaast wellicht ook in de komende periode door het team contact worden gezocht met de melders.

Persmoment

In een gezamenlijke persverklaring van het OM Limburg en de politie werd dinsdag 23 mei publiek en media geïnformeerd over de ontwikkelingen in het lopende onderzoek. Dit zorgde ervoor dat er binnen vierentwintig uur al meer dan vijfentwintig tips binnen kwamen.

De massale aandacht voor het onderzoek Nicky Verstappen op de (sociale) media, het landelijke televisieprogramma Opsporing Verzocht en ook via de politie website zorgde ervoor dat de tips inmiddels zijn opgelopen naar meer dan het drievoudige.