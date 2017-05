Sporenonderzoek woning dode man in Landgraaf

Het onderzoek naar het geweldsmisdrijf in een woning aan de Koempel in Landgraaf, waarbij afgelopen nacht een man om het leven is gekomen, is in volle gang.

De politie is in en rond de woning nog steeds bezig met het sporenonderzoek. Meer informatie over de stand van zaken zal in de loop van woensdagmiddag naar buiten worden gebracht.

Inzet FO

Bij het sporenonderzoek zijn vier specialisten van de Forensische Opsporing betrokken. Anders dan aanvankelijk werd gemeld, waren de eerste twee FO-rechercheurs uit de eenheid Limburg binnen een uur nadat de eerste politiepatrouille ter plaatse was, bij de woning aanwezig. Zij zijn toen met het onderzoek gestart. Een derde rechercheur afkomstig uit de eenheid Oost-Nederland heeft later aanvullende versterking geboden. In de loop van de ochtend is nog een vierde FO-rechercheur uit de eenheid Limburg aangesloten bij dit team. Daarnaast zijn rechercheurs van de districtsrecherche en agenten uit het basisteam na de melding betrokken geweest met onderzoek ter plaatse.