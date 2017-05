Zeer grote brand na explosie silo melkpoederfabriek Veghel

In het Brabantse Veghel is rond 15.30 uur op het bedrijventerrein aan de Pater van den Elsenlaan een zeer grote brand uitgebroken bij het bedrijf Van Zutven. Dit meldt de gemeente Meijerijstad waar Veghel onder valt woensdagmiddag.

Explosie grote silo met melkpoeder

Bij het bedrijf is een grote silo geëxplodeerd waarna er brand uitbrak. Van Zutven is een bedrijf dat onder andere melkpoeder maakt. Er komt bij de brand veel rook vrij. De brandweer adviseert dan ook aan omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden en mechanische ventilatie uit te zetten en niet in de rook te gaan staan.

Update 17.27 uur: Geen slachtoffers gevallen

De brandweer heeft het sein 'Brand meester' gegeven. 'We kunnen ook bevestigen dat er geen slachtoffers zijn gevallen', aldus de Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Update 17.15 uur

Bij de brand zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen.

Update 17.05 uur

De brandweer laat drie van de vier bedrijfshallen gecontroleerd uitbranden.

Update 16.50 uur

Inmiddels is er opgeschaald naar GRIP 2 en zijn er diverse brandweerkorpsen uit de directe omgeving opgeroepen om de zeer grote brand te bestrijden.

Vanwege de brand zijn de volgende wegen afgesloten: Kruising NCB-laan en de N279, Kruising NCB-laan en Amert, Kruising Amert en Pater van den Elselaan, Kruising NCB-laan en de Julianastraat.